Heikler Zwist um (zu) hohe Corona-Zahlen in Wien

Hier geht es freilich um ein ernstes Thema: die hohen Corona-Zahlen im Sommer (am Donnerstag wieder 155 Neuinfektionen binnen 24 Stunden). In den vergangenen drei Monaten fielen zwischen einem Drittel und bis zu 60 Prozent aller Fälle österreichweit in Wien an. Der Krisenstab der Bundeshauptstadt spricht von nicht nachvollziehbaren Daten.