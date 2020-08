„Mund ganz weit öffnen und die Zunge rausstrecken“

Auch Kurgäste werden auf Corona getestet

Und um die Kosten muss man sich im Lebensquell in Bad Zell auch nicht die Köpfe zerbrechen – diese werden zu hundert Prozent vom Tourismusministerium übernommen. Ein Test kostet übrigens 85 Euro. Der Bund hat für das Gratistestprogramm „Sichere Gastfreundschaft“ 150 Millionen Euro budgetiert. Vorerst wird bis 31. Oktober kostenlos geprüft. Seit dem 1. Juli wurden in OÖ 4391 Abstriche von Mitarbeitern in Beherbergungsbetrieben gemacht. Am meisten wurde in Salzburg (12.410) und Tirol (19.206) getestet.