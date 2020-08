Mercedes sucht Ausweg aus dem Gummi-Teufelskreis

Bei Temperaturen von 30 Grad und mehr bekommen die Reifen am Mercedes schnell Haltbarkeitsprobleme, Blasenbildung tritt auf. Es sind Temperaturen, wie sie nun auch für den Großen Preis von Spanien in Montmelo bei Barcelona an diesem Wochenende erwartet werden. Das treibt nicht nur den Fahrern in den feuerfesten Rennoveralls den Schweiß auf die Stirn.