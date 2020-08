Umgestürzter Lkw legte Verkehr auf der A1 lahm

Ein Lkw-Unfall hat am Mittwoch für eine stundenlange Sperre der Westautobahn (A1) bei Amstetten gesorgt. In Richtung Linz war ein Sattelzug gegen eine Leitschiene geprallt und danach umgestürzt. Das Führerhaus geriet in Flammen und brannte aus, der Lenker blieb nach Angaben des Bezirkskommandos Amstetten unverletzt. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich langwierig, es entstand umfangreicher Stau.