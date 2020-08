Nur Grödig spielt im eigenen Stadion

In knapp drei Wochen startet der ÖFB-Cup. Die Auslosung ist schon seit längerer Zeit bekannt, doch nun ist die Entscheidung gefallen welche Vereine zu Hause spielen und welche Klubs auswärts antreten. Eigentlich haben im Cup alle Amateurmannschaften, sofern sie gegen einen Profiverein spielen, in der ersten Runde Heimrecht. Doch aufgrund von Corona sind bei einem Heimspiel einige Maßnahmen zu erfüllen. St. Johann (auswärts gegen Rapid) und Seekirchen (auswärts gegen den GAK) haben sich schnell dazu entschieden ihre Partien in der Fremde zu bestreiten. Auch Titelverteidiger Red Bull Salzburg muss auswärts bei Schwarz-Weiß Bregenz antreten, da die Vorarlberger alle Voraussetzungen erfüllen können.