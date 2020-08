Richtige Entspannung bei der Schiffsanlegestelle

Nach dem schönen Auftakt der Yoga-, Picknick- und Wandertour am Pirkerkogel wird das Wandern diesmal weggelassen. „Yoga am Ufer des Wörthersees, wenn die Schiffsmasten im Wind ein kleines Konzert spielen und danach noch gutes Essen auf einen wartet – was will man mehr?“, sagt Yogalehrerin Sandra Sabitzer, die 90 Minuten lang die Übungen anleiten wird.