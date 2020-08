Finanzierungsstreit um Sicherung nach Unwettern

Keine Pipifaxmaßnahmen

Sabine Promberger, SPÖ-Landtagsabgeordnete aus dem Salzkammergut, sieht das höchst kritisch: „Das geht gar nicht, dass man Sofortmaßnahmen nach Unwetterereignissen einfach einstellt. Das sind ja nicht irgendwelche Pipifaxmaßnahmen. Da geht es um den Schutz vor Hochwasser, Vermurungen und Verklausungen.“ Das Problem sei, dass in Oberösterreich die betroffenen Gemeinden mitzahlen müssen, oft aber nicht können. „Wir überlegen daher, eine Gesetzesänderung zu beantragen, damit von vornherein klar ist, dass das Land das übernimmt. So wie in Salzburg.“