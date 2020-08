Urteilsverkündung im Mordfall Kuciak verschoben

Die Urteilsverkündung wurde im ganzen Land mit viel Spannung erwartet und sollte am Vormittag um 9 Uhr stattfinden. Akkreditiert hatten sich im Vorfeld auch rund 100 in- und ausländische Journalisten. Am Dienstag um 16:30 Uhr wurde der Termin am Mittwoch völlig unerwartet abgesagt, wie Gerichts-Sprecherin Katarina Kudjakova bekannt gab. Die Senatsvorsitzende Ruzena Sabova habe diesen Schritt beschlossen, da eine Fortsetzung der Beratung des dreiköpfigen Senats notwendig sei, so Kudjakova.