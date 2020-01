Angeklagter gesteht Mord an Journalist Kuciak

In seiner Aussage, bei der auch die Angehörigen der Opfer anwesend waren, beschrieb Miroslav M. die Tat detailliert. Demnach hatte M. im Februar 2018 einfach an der Tür des Hauses von Kuciak und Kusnirova in Velka Maca östlich von Bratislava geklopft. Nachdem der Journalist geöffnet hatte, schoss er ihm in die Brust. Danach traf er auch die Verlobte, die in die Küche gelaufen war. „Ich habe den Einschuss gesehen. Ich weiß, sie war sofort tot. Als ich ging, habe ich nochmals auf Kuciak geschossen, der auf der Treppe lag", erklärte Miroslav M.