Umzug trotz Corona

Das Coronavirus begleitet uns bereits seit einigen Monaten. Ein Ende ist noch nicht in Sicht. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in Zukunft mit dem Virus leben müssen. Erst jetzt bemerken wir langsam viele kleine Dinge, die sich in unserem alltäglichen Leben verändert haben. Wie sieht es beispielsweise mit einem Umzug während Corona aus? Auf was ist hierbei zu achten und was müssen wir alle im Kopf behalten?