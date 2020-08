Wo Junior Ranger im Sandersee versinken!

So wird rasch klar, dass Naturschutz als Begriff eigentlich Blödsinn ist. „Denn die Natur muss man nicht schützen, man muss sie nur in Ruhe lassen. Sie schützt sich selbst“, so der Ranger. Nationalparkreferentin Sara Schaar ist von der Junior Ranger-Ausbildung jedenfalls restlos begeistert. Sie ließ sich beim Waten durch den Sandersee mit den Jugendlichen knöcheltief im Gletscherschliff einsinken.