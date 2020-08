Pärchen rettet 20 Hunde vor dem sicheren Tod

Am Anfang waren es acht ...

„The Mr. Mo Project“ - das sind Chris and Mariesa. Die beiden haben vor sechs Jahren geheiratet und sich kurz danach einen Traum erfüllt: ein Haus voller Hunde. Acht Vierbeiner, alle allesamt körperlich beeinträchtigt, altersschwach, chronisch krank oder von ihren Besitzern verstoßen, fanden so bei den beiden ein liebevolles, neues Zuhause. „Gremlin“, „Meatball“, „Money“, „The Stig“, „Tejas“, „Quinn“, „Sammy“ und „DaVinci“ waren die ersten, die bei den beiden einziehen durften. Sie alle waren alt oder krank, aber mit etwas Pflege stand ihnen trotzdem noch ein lebenswertes Leben in Aussicht - das wollten Chris und Mariesa ihnen ermöglichen.