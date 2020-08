Kardashian lebt seit einem Jahr getrennt von West

„Er ist die Liebe ihres Lebens“

Eine Freundin verriet dazu in „People“: „Sie fühlt sich gerade wie in einer Falle. Sie liebt Kanye und er ist für sie die Liebe ihres Lebens. Aber sie weiß einfach nicht, was sie mit ihm gerade anfangen soll.“ Vor einigen Tagen hat Kardashian versucht, mit ihrem Mann zu reden. Sie wurde weinend vor der Ranch mit ihrem Mann in einem Auto gesehen.