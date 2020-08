China: 127 Neuinfektionen, höchster Wert seit März

Restaurant-Schließungen in Hongkong aufgehoben

In Hongkong ist unterdessen die wegen der Pandemie verordnete Schließung aller Restaurants nach nur einem Tag wieder aufgehoben worden. Die Behörden der chinesischen Sonderverwaltungszone beschlossen am Donnerstag die Aufhebung der Maßnahme, da diese großen Unmut in der Bevölkerung ausgelöst hatte.