Betrüger fing Bestellungen bei Adressanten ab

Dann trudelten die Mahnungen ein . . .

Er fing die Pakete an den Wohnadressen der Personen ab. Diese bemerkten den Betrug erst, als Mahnungen bei ihnen eintrafen. Bei einer Hausdurchsuchung am 29. Juli 2020 konnten einige der betrügerisch erlangten Gegenstände vorgefunden und sichergestellt werden. In der Einvernahme zeigte sich der 32-Jährige geständig, mindestens 40 solche betrügerische Bestellungen getätigt zu haben.