Drogeriehandels-Riese baut auf Leondinger Know-how

Schon 21 Kunden in Deutschland

Das Know-how, auf das bereits mehr als 250 Kunden vertrauen, überzeugte auch die Drogeriehandels-Riese Müller. Seit Anfang Mai baut Müller in Österreich auf hello again, seit Anfang Juli auch in Deutschland. Allein in unserem Nachbarland haben die Leondinger mittlerweile 21 Kunden, der erste Fang in Deutschland war Kindersitz-Spezialist Maxi-Cosi.