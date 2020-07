Haft und Einweisung für Mordanschlag mit Bombe

Waffentechniker Armin Zotter ist in seinem Element, als er den Klagenfurter Geschworenen zeigt, was er in Sachen Paketbombe alles unternommen hat: Sprengversuche mit Dummies, Melonen und Kürbissen - die letztlich alle belegen: Der Anschlag auf eine junge Frau hätte tödlich enden sollen!