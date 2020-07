Nach Fuchsbiss: Impfung gegen Tollwut für Urlauber

„Zeigt, wie nah man in Kärnten an der Natur ist"

Auf dem Nassfeld nimmt man den ungewöhnlichen Vorfall recht gelassen: „Das zeigt, wie nah man in Kärnten an der Natur ist.“ Offenbar dürfte der nächtliche Besuch des Fuchses aber darauf zurückzuführen sein, dass man ihn vorher mehrmals gefüttert hatte.