Pep hat nur am Platz großen Respekt vor Arsenal!

Britischen Medien zufolge sollen sich die Londoner mit sieben weiteren Klubs verbündet haben, um vor dem Urteil Druck beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) gegen die Citizens zu machen. Das höchste Sportgericht hatte die Sanktion der Europäischen Fußball-Union (UEFA), die neben dem Europacup-Ausschluss für zwei Saisonen auch 30 Millionen Euro Geldstrafe vorsah, am 13. Juli aufgehoben. Übrig blieb lediglich eine Strafzahlung in Höhe von zehn Millionen Euro. Die angeblichen Verstöße gegen die UEFA-Finanzregeln (Financial Fair Play) seien nicht ausreichend bewiesen oder verjährt, teilte der CAS mit. Eine detaillierte Urteilsbegründung steht noch aus.