Fünf Kinder bei Unfall in Südfrankreich verbrannt

Mitten in den Sommerferien schockiert ein grausames Verkehrsunglück Frankreich: Fünf Kinder verbrannten auf der „Sonnenautobahn“ A7, als der Familienwagen aus bisher ungeklärten Gründen in Flammen aufging. Der französische Innenminister Gerald Darmanin sprach bei einem Besuch an der Unfallstelle Dienstagfrüh von einem „besonders dramatischen Unglück“.