Zahlen und Fakten: Die Corona-Lage in Österreich

So wurden in Oberösterreich 33 neue Fälle vermeldet. In Wien gab es 22 Neuinfektionen, in Niederösterreich zwölf. In der Steiermark gibt es sechs, in Salzburg fünf und im Burgenland vier neue Fälle. Keine einzige Neuinfektion musste in den übrigen drei Bundesländern - Kärnten, Tirol und Vorarlberg - verzeichnet werden.