Tönnies will Schalke nach Rücktritt Treue halten

Schalke liege ihm „natürlich unglaublich am Herzen. Und das bleibt auch so.“ Der Fleischindustrielle war am 30. Juni zurückgetreten. Tönnies war seit 1994 Mitglied im Kontrollgremium des Clubs und stand diesem seit 2001 vor. Zuletzt wurden die sportlichen und wirtschaftlichen Probleme auf Schalke aber immer größer. Zudem kam der Corona-Massenausbruch im Tönnies-Werk in Rheda-Wiedenbrück und er noch mehr unter Druck.