73-Jähriger stirbt nach Streit um Maskenpflicht

Ein 73-Jähriger wurde in Kanada nach einem heftigen Streit mit der Polizei aufgrund der Maskenpflicht erschossen. Der Mann weigerte sich, in einem kanadischen Supermarkt einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Als ein Angestellter den Mann auf die Maskenpflicht aufmerksam machte, gerieten die beiden Männer in einen heftigen Streit. Der 73-Jährige flüchtete, als ihn die Polizei in seiner Wohnung aufsuchte, kam es zu einem tödlichen Schusswechsel.