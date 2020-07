Israel schlägt Alarm: „Mitten in zweiter Welle“

In Israel steigen die Corona-Zahlen seit Tagen rapide an. Am Freitag wurde ein neuer Rekordwert erreicht: 1464 Fälle seien in den vergangenen 24 Stunden registriert worden, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Premierminister Benjamin Netanyahu schlägt mit eindringlichen Worten Alarm: „Wir befinden uns inmitten einer zweiten Welle.“