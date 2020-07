Vettel: Ist mit Aston Martin schon alles klar?

Vettel also fix bei Racing Point / Aston Martin? Er selbst war zuletzt noch auf die Bremse gestiegen. „Meine Zukunft ist nach wie vor offen“, meinte er gegenüber Sport1. Gänzlich unlogisch scheint der Deal freilich nicht. Vettel will weiterfahren, und Racing Point wies zuletzt einen „beängstigenden“ Speed auf und scheint Ambitionen für Größeres zu haben. Und Gerhard Berger erklärte am Montag via Servus TV, Racing Point sei jetzt die einzige Alternative für Vettel. Es scheint also konkret zu werden.