Corona: Zweifel an Schutz durch Gesichtsvisiere

Warnungen aus der Schweiz nähren jetzt Zweifel an der Schutzwirkung von Gesichtsvisieren vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Bei der zuletzt gestiegenen Zahl an Infektionen in einem Kanton sei auffällig, dass sich auch Personen, die Visiere trugen, angesteckt hätten. Eine Analyse der Fälle und der Übertragungswege habe gezeigt, dass die vor allem in der Gastronomie verbreiteten Visiere ungenügend Schutz vor einer Infektion und somit ein falsches Gefühl der Sicherheit böten.