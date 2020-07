Viele Unfälle mit Verletzten

Mitten in der Nacht aus den Betten gerissen wurden die Florianis von Sonntag auf Montag. Anrainer hatten in Eisenstadt Alarm geschlagen, weil Rauch aus der Garage einer Fahrschule gedrungen war. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch eindämmen. Ein Regal und einige Gegenstände wurden zerstört, die abgestellten Autos brachte man noch rechtzeitig in Sicherheit. Fast zeitgleich wurden Kameraden zu einem Crash gerufen. Zwischen Zillingtal und Hirm war ein Auto von der Straße abgekommen und in einer Baumgruppe gelandet. Das Fahrzeug wurde völlig demoliert. Verletzte gab es jedoch keine.