„Der LASK hätte viel früher reagieren müssen“

Die Bundesliga-Analyse mit Michael Konsel: Diesmal erklärt der „Panther“ im Gespräch mit Michael Fally, warum der LASK „schon viel früher reagieren hätte müssen“, was es mit der „mentalen Müdigkeit“ der Austria auf sich hat, wieso er Hartberg im Europacup sieht, wer in Spanien den Titel holt, was er von der Aufhebung der Sperre gegen Manchester City hält und warum Lazio Rom in Italien nicht mehr in den Titelkampf eingreifen wird können (alles im Video).