Schwammerl-Stelle: „Heimische Pilze genießen!“

In Kärntens Küchen und Restaurants wird auf regionale Produkte gesetzt, nur nicht bei den Waldfrüchten! „Die Pilze kommen von überall her, nur nicht aus unseren Wäldern“, ärgert sich Edi Wallisch, der mit einem Pilzkompetenzzentrum samt Sammelstelle für den Genuss heimischer Schwammerl werben will.