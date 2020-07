Electric Love wird zur Hausparty für Fans

„Wir wollen, dass an diesen Tagen Electric Love in der Luft liegt“, betont Brand Director Andreas Hechenberger. Geplant ist ein Livestream von Samstagnachmittag ab 16 Uhr bis in die frühen Morgenstunden. „Ein Paragleiter-Sprung, Acts von DJs und weitere Line-Up-Ankündigen für nächstes Jahr erwarten die Fans“, berichtet einer der Veranstalter. Am Mittwoch ging der Vorverkauf der Tickets für 2021 in die erste Runde. Drei Kategorien sind bereits komplett ausverkauft.