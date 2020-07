Die feuertrunkene Lust aufs Leben beginnt wieder

„Ich bin glücklich, dass es uns gelungen ist, von den ursprünglich 24 Konzerten zwölf zu realisieren“, so Intendant Holger Bleck zur Eröffnung des Carinthischen Sommers am Freitagabend in der Ossaicher See Halle in Steindorf. Auch das wegen der Corona-Maßnahmen gekürzte Programm mache Schwerpunkte sichtbar; neben „Kärnten und Slowenien 2020“ beispielsweise den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens.