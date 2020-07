Ex-Sieger Luiten bestätigt seine Favoritenrolle

Ex-Sieger Joost Luiten hat am ersten Tag der Austrian Open im Golf in Atzenbrugg (NÖ) den Ton angegeben. Beim Neustart der Europa-Tour spielte der 34-jährige Niederländer am Donnerstag eine 65er-Runde (7 unter Par) und liegt perfekt im Rennen um seinen zweiten Erfolg im Tullnerfeld nach 2013. Bester der zwölf Österreicher war der Steirer Timon Baltl als Achter (68).