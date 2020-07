74-Jähriger stürzte in Fluss: Auf Wehr zugetrieben

Schließlich rückte eine Polizeistreife der Inspektion St. Peter an. „Zwei Kollegen und ein Polizeischüler - zum Glück zu dritt! Denn so konnten sie einander gut sichern“, so der stellvertretende Inspektionskommandant Thomas Taferner zur „Krone“: „Der Mann war schon etwa 700 Meter abgetrieben und völlig entkräftet, er konnte sich nicht mehr halten. - Und vorne war die Wehranlage.“