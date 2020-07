Frau in Blutlache: Ermittlungen gegen Bekannten

Der Vorfall hatte sich in der Nacht auf Sonntag in Rechnitz zugetragen. Nachdem die Frau gemeinsam mit dem 32-jährigen mutmaßlichen Täter, einem Bekannten - mit diesem hatte das spätere Opfer in der Vergangenheit immer wieder eine Beziehung unterhalten -, gefeiert hatte, klopfte es nach Mitternacht am Fenster eines Nachbarn. Dieser sollte die 29-Jährige lediglich in Unterwäsche bekleidet und blutüberströmt auf dem Gehsteig vorfinden.