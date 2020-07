Warum Effenberg Alaba zum Bayern-Abschied rät

Alaba, der vom linken Verteidiger zum Abwehrboss in der Innenverteidigung umfunktioniert wurde, habe einen enormen Stellenwert bei Bayern-Coach Hansi Flick, schreibt Effenberg in seiner Sport1-Kolumne. Dennoch: „Alaba ist jetzt in einem Alter, in dem er sich entscheiden muss: Suche ich mir noch einmal eine neue Herausforderung bei Barcelona oder in England? Oder bleibe ich bei dem Verein, der mich ausgebildet hat und schreibe da Geschichte?“