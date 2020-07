Überfall auf Mann im Haus: Rätselraten um Täter

Wie berichtet, hatte sich der Überfall in der Weinberggasse in Unterfrauenhaid in der Nacht auf Sonntag ereignet. Mit brachialer Gewalt war ein alleinstehender Hausbesitzer in den eigenen vier Wänden niedergeschlagen worden. Mit Knochenbrüchen und Schädel-Hirn-Trauma hatte er sich noch zum Haus einer Nachbarin geschleppt, beim Stiegenabgang brach er zusammen. Blutüberströmt lag der Rentner vor der Kellertür, bis er gefunden wurde. Um das lebensgefährlich verletzte Opfer herrscht große Sorge. Wie viele Täter den über 70-Jährigen attackiert hatten, ist weiter unklar.