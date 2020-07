Duffy entsetzt über Netflix-Skandalfilm „365 Days“

Für Duffy ein Unding, dass der als Filmserie geplante Streifen überhaupt ausgestrahlt werden darf. Deshalb schrieb sie jetzt in der Zeitung „The Sun“ einen Brief an den Netflix-Chef Reed Hastings, in dem sie erklärt, dass sie die Ausstrahlung absolut nicht nachvollziehen könne: “’365 Tage’ verherrlicht Sex-Handel, Entführung und Vergewaltigung von Frauen. Das sollte nicht als Unterhaltungsprogramm dienen. Es macht mich traurig, dass Netflix einem solchen Film, der Kidnapping erotisiert und sexuelle Gewalt verzerrt darstellt, eine Plattform bietet."