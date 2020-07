Berger: Zank mit Ecclestone wegen Red-Bull-Flasche

„Irgendwie gefiel mir der Kerl“

Normalerweise hältst du das Gespräch in solchen Fällen kurz, rollst innerlich die Augen und gehst. Leider war ich nicht in der Position, die Augen rollen zu können, und begann zuzuhören. Firma habe er zwar noch keine, erklärte er mir, aber das sei bloß eine Frage von Tagen, höchstens Wochen oder Monaten. Er habe auch nicht wirklich Geld, ich müsste also bitte ein wenig in Vorleistung gehen. Er könne mir immerhin die unglaubliche Summe von 10.000 Dollar anbieten. Jetzt wäre eigentlich der zweite Zeitpunkt zum Augenrollen gewesen, denn 10.000 Dollar brachten einen schon 1985 in der Formel 1 nirgendwohin, aber irgendwie gefiel mir der Typ von Anfang an, und er taugte mir mit jedem Satz mehr. Er war enthusiastisch, überzeugend, ein Macher, kein Dampfplauderer, das war eindeutig. Die Chemie zwischen uns beiden stimmte von Anfang an, und das ist ein guter Start für jede Art von Geschäftsbeziehung, wie ich finde. Wir verabredeten uns nach dem Training auf ein Bier oben im Enzingerhof, in der Nähe der alten Bosch-Kurve.