Coronavirus in Österreich: 115 Neuinfektionen

Die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Österreich am Samstag zum wiederholten Mal dreistellig. Exakt 115 Fälle kamen im Vergleich zu Freitag hinzu. Damit waren 853 Personen aktiv erkrankt. Die meisten Zuwächse gab es mit über 50 in Wien, gefolgt von Oberösterreich mit fast 40 neuen Fällen und der Steiermark, so die Zahlen des Innenministeriums. Eine zweite Welle lässt sich laut Datenanalyse der AGES-Epidemiologen und Experten der TU-Graz allerdings noch nicht ablesen. Eher handle es sich in einigen Bundesländern um kurzfristige „Zacken“ in den Kurven.