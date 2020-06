Nächster Corona-Fall in der Stadt Salzburg

Die Frau kam am Sonntag via Ärztenotdienst in das Landeskrankenhaus. Im Covid-Haus wurde prompt ein Test gemacht. Die Gesundheitsbehörden der Stadt wissen seit Montag von dem positiven Testergebnis. Der Ehemann der Frau ist bereits abgesondert, die weitere Kontaktpersonen-Nachverfolgung läuf. Da die Patientin Hausfrau ist, gibt es keine allfälligen Kontakte am Arbeitsplatz.