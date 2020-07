Bayrische Gemeinde warnt vor bissigen Fischen

„Wir wollen verhindern, dass Panik ausbricht, wenn Badegäste einen großen Fisch sehen“, sagte eine Sprecherin der Gemeinde Zolling im Landkreis Freising am Donnerstag. Grund für die Aktion ist eine Frau, die bei den Behörden angegeben hat, am Samstag von einem Fisch gebissen und leicht am Fuß verletzt worden zu sein.