„Ocean‘s Eleven“-Star Carl Reiner mit 98 gestorben

Der 1922 im New Yorker Stadtteil Brooklyn geborene Entertainer wurde in den 1960er-Jahren mit der preisgekrönten Comedy-Sitcom „The Dick Van Dyke Show“ einem großen Publikum bekannt. Er spielte zudem in zahlreichen Kinofilmen mit, unter anderem in der Komödie „Die Russen kommen! Die Russen kommen!“ aus dem Jahr 1966. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er mit Komikern wie Mel Brooks und Steve Martin zusammen.