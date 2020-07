Wirbel um Regierungsgeschäfte mit Schutzausrüstung

Zurücktretender Minister übt heftige Kritik am „tiefen Staat“

Die slowenische Rechte und ihr langjähriger Anführer sehen Slowenien immer noch von alten kommunistischen Seilschaften beherrscht, was sie als „tiefer Staat“ oder „UDBO-Mafia“ (nach der jugoslawischen Geheimpolizei) bezeichnen. Laut Hojs seien diese Strukturen innerhalb der Polizei aber auch in der Staatsanwaltschaft und im Justizwesen „so tief in das System verankert“, dass es für ihn als Minister unmöglich gewesen sei, „eine effektive Depolitisierung und Veränderungen in der Polizei“ umzusetzen, schrieb er in seiner Rücktrittserklärung.