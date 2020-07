Zverev unter Beschuss: „Hat was nicht verstanden!“

Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev ist knapp eine Woche nach dem vorzeitigen Abbruch der Adria-Tour wegen eines neuerlichen Party-Besuchs in die Negativschlagzeilen geraten. Wie krone.at berichtete, war der Weltranglisten-Siebente am Sonntag auf einer Instagram-Story des Modedesigners Philipp Plein bei einer Party in seinem Wohnort Monaco zu sehen. Jetzt steht der Tennis-Profi unter Beschuss.