Schlafendem Bruder Messer in die Brust gerammt

Yumus K. (42), dessen Ehefrau und die vier Kinder schliefen friedlich im Wohnpark Haid in ihren Betten, als sein Bruder (30) offenbar auf die Idee kam, ihn zu beseitigen. Der Jüngere marschierte in die Küche und holte sich ein Keramikmesser. Mit der Waffe in der Hand schlich er ins Schlafzimmer des Älteren und stach ihm zweimal in den Brustkorb. Durch die Schmerzensschreie des Opfers wurde auch die Ehefrau wach. Ihr gelang es, den Schwager in ein Zimmer zu sperren und dann die Einsatzkräfte zu alarmieren.