Freestyle in Spielberg? Wolff „taugt das extrem“

„Die richtige Geisteshaltung ist nicht genug, wenn wir stumm bleiben“, sagt der Mercedes-Teamchef. Deshalb soll die Initiative auch ganz konkrete Maßnahmen setzen, um die Gleichheit im Mercedes-Team zu erhöhen. So will man künftig Personal nicht nur an den klassischen Technik-Universitäten wie Oxford oder Cambridge rekrutieren, sondern auch in andere Städte und an andere Ausbildungsstätten gehen.