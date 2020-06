Bipa bietet in Bälde Corona-Tests für zu Hause an

Wer sich derzeit auf eine akute Infektion mit dem Coronavirus testen lassen will, muss sich - bei Symptomen - entweder an die Gesundheitshotline 1450 wenden oder ein privates Labor aufsuchen, das solche Tests durchführt. Das soll sich in Bälde ändern: In etwa vier Wochen kann sich jeder einen PCR-Test bei Bipa kaufen und ganz in Ruhe daheim durchführen - ohne sich ein Stäbchen in die Nase stecken zu müssen. Die Untersuchung der Samples findet dann in zertifizierten Labors statt. „Damit schließen wir eine wichtige Lücke“, betont der Virologe Christoph Steininger gegenüber krone.at.