Kuh „Iris“ bringt ganz alleine Drillinge zur Welt

Kälber werden per Hand gefüttert

Das Team der Tierarztpraxis Muxeneder checkte die Mutterkuh und die Drillinge anschließend durch. „Iris“ ist derzeit von den Anstrengungen der Geburt noch etwas geschwächt, erholt sich aber gut. Die drei Kälber können alle schon stehen. „Ein Stier und das Mäderl sind nur so groß wie Rehe. Der zweite Stier ist fast normal groß“, so Hunger, die die Kälber nun viermal am Tag per Hand mit Milch füttert.