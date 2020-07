Zahl der Frauenmorde steigt in Österreich

Wunsch nach Trennung für Frauen gefährlich

Dass der Wunsch nach Trennung für eine Frau extrem gefährlich werden kann, ist auch einer der Schlüsse, die eine Arbeitsgruppe im Vorjahr gezogen hatte. Die „Screening-Gruppe“ war aufgrund der schockierenden Häufung an Frauenmorden eingesetzt worden. Denn in Österreich besteht dringend Handlungsbedarf: Während es im Jahr 2014 laut Kriminalstatistik 19 Morde an Frauen gab, waren es 2018 41, im Vorjahr 39 – eine Entwicklung, die sich auch heuer fortsetzt. Nach einer Erhebung des Statistischen Amtes der EU (Eurostat) 2019 ist der Anteil weiblicher Opfer bei Tötungsdelikten in keinem europäischen Land höher als in Österreich.