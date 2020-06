F1-Rezept: Viele Blasen, Contact-Tracing, Formular

Zentral ist die Unterscheidung zwischen „Profil 1“- und „Profil 2“-Teilnehmern. Profil 1 sind alle Personen, die hauptsächlich an Orten mit höherer Interaktionsdichte arbeiten, z.B. in der Boxengasse, im Fahrerlager oder im Medienzentrum. Für sie gelten über das gesamte Wochenende strengere Maßnahmen als für Profil 2-Teilnehmer, die sich eher an Stellen rund um den Ring aufhalten, wo wenig Menschen sind.